Geçtiğimiz yıl anlaşmalar imzalanmıştı: Suudi heyetten Baykar'a ziyaret İki ülke arasında geçtiğimiz yaz savunma sanayiinde atılan imzalarının ardından Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Talal Bin Abdullah Alotaibi ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.

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ensonhaber.com

Türkiye, savunma sanayiinde attığı yerlilik ve millilik hamleleriyle alanında en üst lige çıktı.

Hayata geçirilen birçok proje pek çok ülkenin ilgisini çekti. Onlardan biri de Suudi Arabistan oldu.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin en çok silah sattığı ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'a geçtiğimiz yaz aylarında bir ziyaret gerçekleştirmiş, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki siyasi gelişmeler, ekonomik iş birliklerine dönüşmüştü.

Savunma sanayiinde yeni iş birlikleri için ilk adım atıldı

İHA İmalatı Yerlileştirme Projesi kapsamında iki ülke arasında önemli bir iş birliğine imza atılmıştı.

Baykar, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzalamıştı.

Bu imza, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olarak kayıtlara geçti.

Baykar, Suudi heyeti ağırladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenen imza töreninden aylar sonra dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti.

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Talal Bin Abdullah Alotaibi ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Suudi heyetle atılacak adımlar ve gerçekleştirilecek yeni projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından ağırlanan Suudi heyetin ziyaretine ilişkin bir de paylaşım yapıldı.

Baykar, Suudi Arabistan'a AKINCI TİHA satacak

Öte yandan imzalanan sözleşme sonrası Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’lar, Suudi Arabistan Ordusu’nun envanterine girmiş olacak.

Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak.

Öte yandan gelecek süreçte iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da iş birliği gerçekleştirilecek.