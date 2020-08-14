2 PKK'lının ölümü sonrası Suudilerden Kuzey Irak'a taziye

Türkiye'nin Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlar Suudi Arabistan yönetiminde de rahatsızlığa neden oldu.

Türkiye, terör örgütü PKK'nın düzenlediği sınır ötesi saldırılara karşı bölgedeki güvenliğinden taviz vermemekte kararlı.

Gerek kara gerekse deniz sınır güvenliği konusunda tavizsiz bir politika izleyen Türkiye, geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta düzenlenen hava operasyonuyla 2 üst düzey PKK'lının öldürüldüğünü duyurmuştu.

Suudi Arabistan da, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine düzenlediği ve listedeki 2 üst düzey teröristin öldürüldüğü hava saldırısını kınadı.

SUUDİLER, IRAK'A DESTEK VERMEKTE GECİKMEDİ

Saldırıyı kınamakla kalmayan Suudiler, Irak Dışişleri Bakanı'yla da görüşerek taziyelerini sundu.

Görüşmede her iki taraf da Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için düzenlediği operasyonların Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini bahane ederek, bölge barışının tehlikeye atıldığı savsatasını da yineledi.

IRAK, ARAP ÜLKERİNDEN DESTEK İSTEMİŞTİ

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin sınırdaki askerlerini çekmesi için Arap ülkelerinden diplomatik destek istemişti. Bu bağlamda Iraklı yetkililer, Ürdün, Mısır ve Kuveyt ile görüşmeler yaptı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu salı günü yaptığı açıklamada yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 62'si üst düzey 474 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini belirtti.