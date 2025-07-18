Süveyda'da 321 kişi hayatını kaybetti

Süveyda'da sular durulmuyor...

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Bedevi Araplar ve aşiret güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, kent merkezinin batı girişinde yoğunlaştı.

Ayrıca Reuters'ın, Suriye İnsan Hakları Ağına (SNHR) dayandırdığı bilgiye göre Süveyda'da en az 321 kişinin hayatını kaybetti.

ÇATIŞMALAR BATI GİRİŞİNE KAYDI

Süveyda ilinde, Şam yönetiminin yerel gruplarla anlaşıp önceki akşam bölgeden çekilmesine karşın, anlaşmaya karşı çıkan Dürzi lider Hikmet el-Hecri grubunun Bedevi Araplara yönelik zorla yerinden etme eylemleriyle çatışmalar yeniden başlamıştı.

Bedevi Araplar dün akşam saatlerinde, Suriye'nin diğer bölgelerindeki Arap aşiretlerinden gelen yüzlerce savaşçının da katılımıyla Hecri grubundan bazı yerleşimleri geri alarak kent merkezinin batı girişine ulaştı.

Silahlı Dürzi gruplar kent çevresinden çekilerek savunmalarını, Süveyda merkezinde oluşturdu.

Taraflar arasındaki çatışmalar, kent merkezinin batı girişinde devam ediyor.

Suriye güvenlik güçleri Süveyda'daki çatışmalara doğrudan müdahil olmazken, Süveyda'ya ulaşan yollar üzerinde denetim faaliyetlerinde bulunuyor.

NE OLMUŞTU

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.