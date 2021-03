Haberler

Gündem Haberleri

Süveyş Kanalı nerede, hangi ülkede? Süveyş Kanalı neden önemli? Süveyş Kanalı'nın tarihçesi..

Süveyş Kanalı nerede, hangi ülkede? Süveyş Kanalı neden önemli? Süveyş Kanalı'nın tarihçesi..

Süveyş Kanalı, 'The Ever Given' isimli yük gemisinin karaya oturarak kapanması üzerine dünya gündemine oturdu. Vatandaşlar, Süveyş Kanalı nerede, hangi ülkede? sorusuna yanıt arıyor.