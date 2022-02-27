SWIFT sistemi nedir, ne işe yarar

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından yaptırımlar da art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak Rus bankalarının sistemden çıkartılacağı Swift nedir merak konusu oldu.

Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnişinin 4'üncü gününde...

Dünyanın gözü kulağı bölgedeki gelişmelerdeyken, ülkelerden Rusya'ya yaptırım kararları da peş peşe geliyor.

Ekonomik yaptırımlar Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasının eklenip eklenmeyeceği konuşuluyordu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu.

Peki SWIFT nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? İşte merak edilenler...

SWIFT SİSTEMİ NEDİR, NE İŞE YARAR

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası Döviz transferi yapabilen sistemin adıdır.

"Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.

Swift sistemi üzerinden para transferi için üç banka gereklidir. Her bankanın swift kodu bilgisine ihtiyaç duyulan işlemde para ilk olarak aracı bankaya transfer olur. Ardından aracı banka, parayı alıcı bankaya transfer ederek işlemi tamamlar.

SWIFT KODU NE DEMEK

Para transferinin doğru bankaya ve doğru şubeye yapılabilmesi için belirli tanımlamalara ihtiyaç duyulur.

Swift kodu da tam olarak doğru transfer gerçekleştirebilmek için aracı kuruluşların yani bankaların ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri bünyesinde barındırır. Bu nedenle bankaların kendi aralarında mesajlaşma yöntemi olarak da sıkça söylenir.

11 haneli olan ve tamamı büyük olarak yazılan swift kodu bazı durumlarda değişkenlik gösterebilir.

Swift kodu öncelikle bankayı tanımlayan 4 haneli harf ile başlar. Devamında gelen iki harf ülkenin yani bankanın hangi ülkede olduğunu gösterir. Sonrasında gelen 2 haneli ya da 4 haneli kod ise yerel kodu gösterir.

RUSYA'NIN SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILMASI

Von Der Leyen, ABD ve Avrupa Birliği'nin aldığı kararla, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını açıkladı.

Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildiren Von der Leyen, "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir." ifadelerini kullandı.

Rusya, Avrupa Birliği üyesi ülkelere sattığı doğal gaz ve petrol ödemelerini Swift sistemi üzerinden alıyor.

Rusya ABD'nin yaptırımı ile SWIFT sisteminden çıkarılırsa dünya ticaretinden soyutlanmış olacak.