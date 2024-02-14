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Tabela bir kez daha değişiyor! Benzine zam yolda: Bu gece yarısından itibaren..

Tabela bir kez daha değişiyor! Benzine zam yolda: Bu gece yarısından itibaren.. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litresine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam bekleniyor.