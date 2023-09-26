Tabela değişiyor! Benzine indirim geliyor: Perşembe gününden itibaren... 27 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 94 kuruşluk indirim bekleniyor.

ensonhaber.com

Bir süre önce sık sık değişen akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar motorin ve benzinin litre fiyatını da etkiliyor.

Böylelikle fiyatlar bir iniyor, bir çıkıyor.

Ancak kısa süre içinde akaryakıt sektöründe herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Sürücülerin dört gözle beklediği haber ise bugün sektör kaynaklarından geldi.

Benzinde tabela değişiyor

Buna göre; 27 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 94 kuruş indirim bekleniyor.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 38.6 liradan satılıyor.