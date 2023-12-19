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Tabela değişiyor! Benzine zam geliyor: Çarşamba gününden itibaren...

Tabela değişiyor! Benzine zam geliyor: Çarşamba gününden itibaren... 20 Aralık Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1 lira 49 kuruşluk zam bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.