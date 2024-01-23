Tabela değişiyor! Benzine zam yolda: Gece yarısından itibaren... Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam bekleniyor.

ensonhaber.com

Sürücülerin gözü, inişli çıkışlı devam eden akaryakıt ücretlerinde.

Sık sık değişime uğrayan fiyatlar, kimi zaman sürücülere nefes olurken kimi zaman da çileden çıkarıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde, motorine 1 lira 15 kuruşluk zam geldi. Gözler ise bu kez benzine çevrildi.

Brent petrolde yaşanan hareketlilik zammı da beraberinde getirdi. Tabela bir kez daha değişiyor.

Benzine zam yolda

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine, 1 lira 46 kuruş zam bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir yeni hareketlilik bulunmuyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.21 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 36.91 liradan satılıyor.