Tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 25 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 40 kuruşluk indirim öngörülüyor.

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Döviz kurlarındaki dalgalanma devam ediyor.

Bu nedenle brent petrol fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor.

Yaşanan hareketlilik ise direkt olarak akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sürücüler ise fiyatları yakından takip ediyor.

İndirim yolda

Son olarak sektör temsilcilerinden sürücüleri sevindiren haber geldi.

Akaryakıtta indirim beklentisi oluştu.

1 lira 40 kuruş

Buna göre; 25 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 40 kuruşluk bir indirim öngörülüyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruştan satılıyor.

Benzinin litre fiyatı ise 43 lira 58 kuruş.