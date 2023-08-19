Tabela değişiyor! Motorine zam bekleniyor: Salı gününden itibaren... 22 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira zam geliyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

ensonhaber.com

Brent petrol fiyatlarında sık sık hareketlilik yaşanıyor.

Bu da benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor.

Hafta boyunca bir inip bir çıkan fiyatlar, sürücüler tarafından da yakından takip ediliyor.

Son olarak sürücülerin yüzünü güldüren bir gelişme yaşanmıştı.

Motorin grubuna uzun süre sonra indirim geldi.

Dün brent petrol fiyatının düşmesiyle, motorin grubuna 1 lira 52 kuruş indirim uygulandı.

Ancak bu sevinç kısa sürdü.

Motorine zam yolda: 1 lira...

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine hafta başında yeni zam göründü.

Bu kapsamda 22 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira zam bekleniyor.

Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği görülmüyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 36.82 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 37.71 liradan satılıyor.