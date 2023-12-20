Tabela değişti! Benzine zam geldi

Türkiye’nin gündem konularından biri de araç sürücülerini yakından ilgilendiren, akaryakıt sektöründeki inişli-çıkışlı zamlar..
Sektörde dalgalanmalar devam ederken, yaşanan hareketlilik pompa fiyatlarına da yansıyor.
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler de sektöre doğrudan etki ediyor.
Benzine zam geldi
Son olarak benzin grubuna, gece yarısından itibaren 1 lira 49 kuruşluk zam geldi.
Motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
Güncel fiyatlar
İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.5 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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