Tabip odalarından Şebnem Korur Fincancı'nın TTB Başkanlığı'na tepki

Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı olmasına tepki gösteren tabip odalarının sayısı artıyor.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde her fırsatta Sağlık Bakanlığı'nın karşısında yer alan Türk Tabipler Birliği yine gündemde...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 'kapatılmalı' dediği Türk Tabipleri Birliği'nin,27 Eylül'de düzenlenen Merkez Konsey seçimlerini, 'Etnik Demokratik TTB' grubu kazandı.

Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Rasime Şebnem Korur Fincancı da TTB'nin başkanı oldu.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK, ERMENİSTAN'A SOYKIRIM...

Türk askerinin hendek kazan teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediği dönemde imza toplayan isimlerden biri olan Fincancı, Türk askerini Cizre'de katliam yapmakla suçladı.

Ayrıca 1915 olaylarında Türkiye'nin Ermenistan'a soykırım yaptığını savunan Fincancı, İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan için kurulan "Öcalan'a Özgürlük Platformu"nun da kurucuları arasında yer aldı.

TABİP ODALARI KARŞI ÇIKTI

Türk Tabipleri Birliği'nde Şebnem Korur Fincancı’nın başkanlığı ilan edildikten sonra, tabip odaları tepki göstermeye devam ediyor.

En son yayınlanan ortak bildiride, “72. Büyük Kongre’de seçilen yeni Merkez Konseyi tarafından başkanlığa getirilen Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekim haklarını savunmaya ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, ulusal çıkarlarına ve kamu vicdanına aykırı eylem ve söylemleriyle öne çıkmış bir kişiliktir." ifadesi yer aldı ve “Bizi temsil etmiyor." diye ilan edildi.

KARŞI ÇIKAN TABİP ODALARI

Tokat Tabip Odası, Erzurum Tabip Odası, Gümüşhane Tabip Odası, Bayburt Tabip Odası, Karabük Tabip Odası,Trabzon Tabip Odası, Malatya Tabip Odası, Sakarya Tabip Odası, Çorum Tabip Odası, Ordu Tabip Odası, Kahramanmaraş Tabip Odası, Nevşehir Tabip Odası, Kütahya Tabip Odası, Kayseri Tabip Odası, Yozgat Tabip Odası, Ardahan Tabip Odası, Kırşehir Tabip Odası, Konya Tabip Odası, Niğde Tabip Odası, Aksaray Tabip Odası, Amasya Tabip Odası, Karaman Tabip Odası

Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkanı Şebnem Korur Fincancı oldu







