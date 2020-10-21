Tabipler Birliği: Alkol fiyatları çok yüksek

Tabipleri Birliği sahte içkiden ölümleri gündemine alarak "Alkol fiyatını artırarak alkol tüketim problemi çözülemez, "dedi.

14 gün önce 3 ilde sahte içkiden yaşanan ölümler, Türkiye geneline yayılmaya başladı.

Ölümlere davetiye çıkaran sahte alkolle mücadelede tonlarca etil alkol ve sahte içki ele geçirilse de ölümler devam ediyor.

Polisin farklı kentlerdeki operasyonları sürerken, çıkan tartışmalara Tabipler Birliği (TTB) de dahil oldu.

Tabipleri Birliği, son günlerde sahte içki nedeniyle artan ölümler üzerine, alkollü içki fiyatlarına ilişkin uyarıda bulundu.

Türkiye’de son yıllarda metil alkol zehirlenmelerinin “salgın” haline geldiğini belirten TTB, "Yasaklar, yüksek vergi artışları ve engellemeler merdiven altı üretimi tetiklemekte, metil alkol zehirlenmeleri kaçınılmaz olmaktadır.Metil alkol zehirlenmeleri de tüm halk sağlığı sorunları gibi sosyal, siyasal, eğitsel ve ekonomik nedenleri doğru bir şekilde ele alındığında çözülür" dedi.

"ALKOLDE VERGİLER YÜKSEK"

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa’da alkollü içkinin en pahalı olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye’nin üçüncü sırada olduğunu hatırlatan TTB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Alkollü içecekler üzerinde uygulanan çok yüksek vergi artışları ve etil alkol satışlarındaki yasaklar kişilerin alkol tüketimini istenen düzeyde azaltmamaktadır. Alkol tüketenler evde üretime ve alkol servisi olan işletmeler de kaçak kaynaklara yönelebilmektedir. 2019 yılı Sayıştay Raporu’na göre 6 yıl içinde etil alkol kullanımı yüzde 448 artmıştır. 1 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle internetten evsel kullanı

m amaçlı etil alkolün satışının da yasaklanmasıyla son kayıplardan da anlaşılacağı üzere daha kolay bulunan ve zehirli olan metil alkole yönelim artmıştır. 9 Ekim 2020 tarihinden bu yana gerçekleşen metil alkol zehirlenmelerini bu boyutuyla irdelemek gereklidir."