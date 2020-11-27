Tabipler Birliği ile Kemal Kılıçdaroğlu güven tazeledi

Teröre destek vermesiyle bilinen Türk Tabipleri Birliği'ni makamında ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu, TTB'ye her zaman güveneceğini söyledi.

Türk Tabipler Birliği'nin PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı ile beraberindeki heyet, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Salgının geldiği aşamaya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi veren TTB heyeti, sağlık çalışanlarının pandemi döneminde yaşadığı zorlukları anlattı.

YATIRIM VİZYONU NASIL OLSUN

Korona salgını, Türkiye’deki aşı teknolojilerinin durumu gibi başlıkların konuşulduğu görüşmede Kılıçdaroğlu hekimlere Türkiye’nin gelecek dönemlere ilişkin yatırım vizyonunun ne olması gerektiğini sorarak taleplerini aldı.

TABİPLER BİRLİĞİ'NE CHP OLARAK GÜVENİYORUZ

Türk Tabipleri Birliği’yle her zaman görüş alışverişi yapmak istediklerini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, “TTB’nin yaptığı çalışmalara halkımız ve partimiz güveniyor. Bundan sonraki çalışmalarınızda sık sık görüş alışverişi yapalım bizleri de aydınlatın. Biz de buna göre programlar yapacağız” ifadelerini kullandı.