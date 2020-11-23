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    Tabipler Odası, korona vaka artışını Ayasofya'nın açılışına bağladı

    Tabipler Odası, korona vaka artışını Ayasofya'nın açılışına bağladı

    Ayasofya'da kılınan namazın üzerinden 4 ay geçmesine rağmen, İstanbul Tabip Odası koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni olarak Ayasofya'nın açılışını gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 10:15
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    Halk TV'de Fatma Nur Ak'ın sunumuyla ekrana gelen programa, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu konuk oldu.

    Programın gündemi koronavirüsle mücadeledeki son durum oldu.

    HATALAR SONRASI İKİNCİ DALGA

    Türkiye'nin salgınla mücadelede başarısız olduğunu savunan Ömeroğlu, üst üste yapılan hatalar nedeniyle vakaların yeniden artışa geçtiğini söyledi.

    Rukiye Eker Ömeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından camiye çevrilen Ayasofya'nın açılışını hatırlatarak, "350 bin kişiyi toplayıp cami açılışı yaptılar, bir başka yerin açılışını yaptılar, Van'da toplanıldı, parti toplantıları oldu... Bugüne gelinmesinde sağlık yönetiminin rolü var." ifadelerini kullandı.

    Tabipler Odası, korona vaka artışını Ayasofya'nın açılışına bağladı VİDEO

    Tabipler Odası, korona vaka artışını Ayasofya nın açılışına bağladı #1

    4 AY OLDU

    Bilindiği üzere Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılındı ve üzerinden 4 ay geçti.

    Bugün koronavirüs vakalarındaki artışın Ayasofya Camii'nde kılınan namazla ilişkilendirilmesi dinleyenleri de şaşkına çevirdi.

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