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    Tabipler Odası koronayı bıraktı siyasete başladı

    Sağlıkçılar koronavirüse karşı büyük bir mücadele verirken Tabipler Odası yaptığı siyasi açıklamalarla hükümete muhalefet ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 10:57
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    Tabipler Odası koronayı bıraktı siyasete başladı

    TBMM Genel Kurulu'nda; CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri düşürülmesi üzerine Tabipler Odası'ndan açıklama geldi.

    "Bu karanlıktan hep birlikte çıkacağız" başlığıyla yayınlanan açıklamada, kararın siyasi gerekçelerle alındığı savunuldu.

    "LAİKLİĞİN VE DEMOKRASİNİN SAVUNUCULARIYIZ"

    Açıklamada, "Biz hekimler çağdaşlığın, laikliğin ve demokrasinin savunucularıyız. Bu karanlık günlerden bütün demokrasi güçleriyle birlikte mücadele ederek çıkacağız." ifadelerine yer verildi.

    KORONA UNUTULDU

    Koronavirüs nedeniyle sağlıkçılar hastanelerde büyük fedakarlıklarla çalışmaya devam ederken Tabipler Odası'nın siyasete dalması doktorların da tepkisine neden oldu.

    PKK SALDIRILARINA HEP SESSİZ KALDILAR

    Terör örgütü PKK geçtiğimiz yıllarda hastanelere bombalı saldırılar düzenledi. Ambulansları bile taramaktan geri durmayan kalleş teröristler, onlarca doktor ve hemşireyi şehit etti. Bu saldırıların olduğu dönemde Tabipler Odası hep sessizliğini korudu.

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