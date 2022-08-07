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Taciz ateşi açan 13 terörist öldürüldü

Taciz ateşi açan 13 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.