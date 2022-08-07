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    Taciz ateşi açan 13 terörist öldürüldü

    Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 12:49
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    Taciz ateşi açan 13 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, teröristleri bir bir sarı torbalara dolduruyor.

    Suriye’nin kuzeyinde etkin ve kararlı şekilde mücadele veren kahraman komandolar, yine bir saldırı girişimini engelledi.

    Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açıldığını ve saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

    13 terörist öldürüldü

    Kahraman komandoların başarılı operasyonuyla 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Bu arada MSB, operasyona ilişkin görüntüleri de resmi hesabından paylaştı.

    Taciz ateşi açan 13 terörist öldürüldü VİDEO


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