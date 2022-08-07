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- Taciz ateşi açan 13 terörist öldürüldü
Taciz ateşi açan 13 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 07.08.2022 - 12:41
- Güncelleme : 07.08.2022 - 12:49
Kahraman Mehmetçik, teröristleri bir bir sarı torbalara dolduruyor.
Suriye’nin kuzeyinde etkin ve kararlı şekilde mücadele veren kahraman komandolar, yine bir saldırı girişimini engelledi.
Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açıldığını ve saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
13 terörist öldürüldü
Kahraman komandoların başarılı operasyonuyla 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bu arada MSB, operasyona ilişkin görüntüleri de resmi hesabından paylaştı.