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    Taciz ateşi açan 4 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, operasyon bölgelerine taciz ateşi açan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 14.08.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 15:58
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    Taciz ateşi açan 4 terörist öldürüldü

    Elleri kanlı terör örgütü üyelerinin bu kez hedefinde Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgeleri vardı.

    Güvenlik güçleri, taciz ateşi açan teröristleri etkisiz hale getirdi.

    MSB duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haberi, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor" sözleriyle duyurdu.

    "4 terörist etkisiz hale getirildi"

    MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hele getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!"

    Taciz ateşi açan 4 terörist öldürüldü VİDEO



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