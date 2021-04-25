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    Taciz ateşi açtılar: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 12:23
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    Taciz ateşi açtılar: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Türk askeri, sınır bölgelerinde teröristlere geçit vermiyor.

    Her türlü sızma ve taciz ateşini önleyen asker, örgütün zahiat vermesini sağlıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre, yine bir taciz ateşi açıldı.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakanlık, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin, kahraman komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiği duyurdu.

    Açıklama, Twitter üzerinden yapıldı.

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