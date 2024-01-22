Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Yurt içi ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarla, teröristler tek tek avlanıyor.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü mensuplarını tek tek sarı torbaya koyuyor.
Taciz ateşi açıldı
Bir operasyon da Suriye'de yürütülüyor.
Bölgede hain teröristlerce taciz ateşi açıldı. Mehmetçik ise misliyle karşılık verdi.
"14 terörist etkisiz hale getirildi"
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."
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