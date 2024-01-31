Taciz ateşine misliyle karşılık! Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist öldürüldü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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ensonhaber.com

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü bölgelerden biri de Suriye'nin kuzeyi.

Burada kahraman Mehmetçik, başarılı operasyonlarıyla terör yuvalarını vuruyor, örgüt mensuplarını etkisiz hale getiriyor.

Örgüte ağır darbe

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri de teröristler tarafından hedef oluyor. Ancak örgüt amacına ulaşamıyor ve Türk askerinin sert karşılık vermesiyle ağır darbe alıyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki yeni bir operasyonu açıkladı.

"Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için..."

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."