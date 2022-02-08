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5 PKK'lı terörist öldürüldü
Cezalandırma ateşleri sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı bölgesinde de bir terörist öldürüldü.
- AA
- 08.02.2022 - 10:50
- Güncelleme : 08.02.2022 - 10:58
Mehmetçik, bölücü terör örgütü PKK'ya göz açtırmamakta kararlı.
Son olarak, Suriye'nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakoluna teröristlerin taciz ateşine karşılık verildi.
TOPLAMDA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Cezalandırma ateşleri sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıca Barış Pınarı bölgesinde de bir teröristin üstü çizildi.