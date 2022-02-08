5 PKK'lı terörist öldürüldü

Cezalandırma ateşleri sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı bölgesinde de bir terörist öldürüldü.

Mehmetçik, bölücü terör örgütü PKK'ya göz açtırmamakta kararlı.

Son olarak, Suriye'nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakoluna teröristlerin taciz ateşine karşılık verildi.

TOPLAMDA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Cezalandırma ateşleri sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Barış Pınarı bölgesinde de bir teröristin üstü çizildi.