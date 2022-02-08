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    5 PKK'lı terörist öldürüldü

    Cezalandırma ateşleri sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı bölgesinde de bir terörist öldürüldü.
    • AA
    • 08.02.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 10:58
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    5 PKK'lı terörist öldürüldü

    Mehmetçik, bölücü terör örgütü PKK'ya göz açtırmamakta kararlı.

    Son olarak, Suriye'nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakoluna teröristlerin taciz ateşine karşılık verildi.

    TOPLAMDA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Cezalandırma ateşleri sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Ayrıca Barış Pınarı bölgesinde de bir teröristin üstü çizildi.

    5 PKK lı terörist öldürüldü #1


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