Tacizle suçlanan CHP Osmangazi İlçe Başkanı istifa etti

Taciz iddiasıyla gündeme gelen CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanı M.A. sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A., 17 yaşındaki bir kıza attığı WhatsApp mesajları ile gündeme geldi.

M.A.’nın partide görevli 17 yaşındaki S.G.’ye gece yarısı ‘Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum’ diye mesajlar attığı ortaya çıktı.

CHP İŞLEM YAPMADI

Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu.

Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne, M.A.'nın mesajlarını gösterdi. Gereği yapılacak sözü verilip, anne ve kızı Bursa'ya gönderildi. Ancak taciz olayının üstü örtüldü.

İSTİFA ETTİ

Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan M.A., görevinden istifa ettiğini duyurdu.

M.A.’nın açıklamaları şöyle: “Son dönemde üst üste saldırılarla karşı karşıyayım. İlçe başkanı seçilmeden önceki dönemlerle ilgili iki ayrı konuda haber ve iddialara muhatap olmak zorunda bırakıldım. Son iddialar da aynı çerçevededir. Hakkımdaki kişisel iddialarda bile CHP Osmangazi İlçe Başkanı kimliğimin ısrarla ön plana çıkarıldığını, aslında partimizin hedef alınmak istendiğini görmekteyim. Bu nedenle, atılan iftiralara ilişkin sonuna kadar sürdüreceğim hukuk mücadelem sırasında partimizin adının daha da yıpratılmasının önüne geçmek adına, seçimle geldiğim ilçe başkanlığı görevimden istifa ettim. Hukuk mücadelemden de asla vazgeçmeyeceğim.”