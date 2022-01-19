Kar yağışının etkili olduğu TAG otoyolunun bazı bölümlerinde trafik akışı sağlanamıyor.

Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı ilçesi bölümünde yol hava koşulları yüzünden ulaşıma kapandı.

TIRLAR KUYRUK OLDU

Yolda yüzlerce araç içerisindeki vatandaşlarla beraber mahsur kalırken, metrelerce de tır kuyruğu oluştu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yolun açılması ve yolda mahsur kalanların kurtarılması için il özel idare iş makineleri eşliğinde ilçe jandarma ekipleri, ilçe belediye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

TAG otoyolunda metrelerce oluşan tır kuyruğu VİDEO



KAYMAKAM SÜRÜCÜLERİ BİLGİLENDİRDİ

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan bölgeye gelerek son durumla ilgili sürücülere bilgiler verdi.