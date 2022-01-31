TAG otoyolunda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 28 yaralı

Gaziantep'te yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı gişeleri yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre kazada 28 kişi yaralandı.

Tırın dorsesi orta refüje devrilirken, tır sürücüsünün çekiciyle olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

TAG otoyolunda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 15 yaralı - Video

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

"ŞU AN İTİBARİYLE ÖLÜM YOK"

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüste şoför dahil 28 kişinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"28 vatandaşımızın tamamı çıkarıldı, hastanelere sevk edildi. Şu an itibariyle ölüm yok. Belediye başkanımız, kaymakamımız, bütün görevli arkadaşlarımız burada, canla başla kurtarma çalışmalarında gayret gösteriyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz, firma sahiplerine ve yetkililere de geçmiş olsun diyoruz. Savcılık ve kolluk kuvvetleri boyutuyla kazanın oluş şekli takip ediliyor. Şu an bir tırla otobüsün karıştığı ama ayrıntısını bilmiyoruz."