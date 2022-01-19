TAG otoyolundaki vatandaşlara yiyecek ulaştırıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan TTAG otoyolunda mahsur kalan vatandaşlara askeri helikopterle kumanya dağıtıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda, dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırarak, 50 santimetrelik kalınlığa ulaşan kar nedeniyle ulaşım durdu.

İş makineleriyle yol açma çalışmaları sürdürülürken, bölgede kalan vatandaşların ihtiyaçları da karşılanıyor.

ASKERLER SEFERBER OLDU

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede kumanya desteği sağlamak için harekete geçen Vali Davut Gül başkanlığındaki kriz masası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) de destek aldı.

HELİKOPTERLERLE YİYECEK DAĞITILDI

Bu kapsamda Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda kumanya yüklenen helikopterler, TAG Otoyolu'ndaki vatandaşlara yiyecek ulaştırmaya başladı. Helikopterle kumanya ve içecek getirildiğini gören vatandaşlar da ekiplere alkışlar eşliğinde teşekkür etti.