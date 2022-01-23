Etkili kar yağışı nedeniyle otoyolun Gaziantep gişelerinde araç girişine izin verilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde mahsur kalan araç ve insan görüntüleriyle gündeme gelen Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önlemler artırıldı.

Kentte sabaha karşı başlayan kar, otoyoldaki ulaşıma engel oluyor.

ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ

Konuşlu karla mücadele araçlarının çalışmalar yürüttüğü otoyolun Nurdağı bölgesinde ise ulaşım durma noktasında geldi.

ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI

Otoyolun Gaziantep gişeleri de araç girişine kapatıldı. Otoyol girişlerinde görevli güvenlik görevlileri, gelen araçların şehir merkezine dönüşünü sağlıyor.

Bu arada otoyolun büyük bölümünde araç sayısının çok az olduğu gözlendi.

TAG'ın Gaziantep gişeleri, araç geçişine kapatıldı ViDEO



