Kendilerini polis olarak tanıtan kişilere 320 bin TL'sini kaptıran gazeteci Taha Akyol, parayı oğlu Mustafa Akyol'un teslim ettiğini söyledi.

Televizyonlarda gündemi yorumlayan gazetedeki köşesinde her gün siyasilere akıl verip neler yapılması gerektiğine dikkat çeken gazeteci yazar ve fikir adamı Taha Akyol, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Taha Akyol, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve "Terör örgütleri peşinizde" diyen şahıslara, banka hesabındaki 320 bin TL'sini kaptırdı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Akyol, polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler ise kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Taha Akyol, kendisini dolandıranları teşhis etmek için emniyete giderken Show TV Haber'e açıklamalarda bulundu.

Nasıl dolandırıldığını anlatan Akyol, son derece profesyonel kişilere denk geldiklerini söyledi.

"PARAYI GÜVENLİ HESABA KOYACAĞIZ DEDİLER"

Taha Akyol, "Ben savcıyla görüşmek istiyorum deyince bir şüphe uyandı. Örgütlü ve son derece profosyonel bir FETÖ soruşturması yaptıklarını, FETÖ'nün sahte telefon numaraları ile internet bankacılığına girip soygun yaptığını, bizi de soymuş olabileceğini söyleyerek banka hesaplarıma bakmak istediler. Ben istedikleri işlemleri yapmadım. 'FETÖ paraya el koydu, sen çekip bize ver. Merkez Bankası'nın güvenli hesabına yatıracağız' diyerek parayı oğlumdan aldılar. 3 kişinin yakalandığını söyledir. Şimdi teşhis ve şikayetçi olarak ifade vereceğim." dedi.

Taha Akyol, nasıl dolandırıldığını anlattı