Taha Duymaz'ın annesi yaşadığı acıyı anlattı: 'Her gün mezarlığa gelip gidiyorum' Hatay’da 2 kardeşiyle birlikte depreme yakalanarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, evlatlarının acısını unutamadığını belirterek her gün mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye, tarihin en büyük felaketlerinden birini geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşadı.

Hayatını kaybeden binlerce kişiden biri de günlece enkaz altından çıkması beklenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz oldu.

Çektiği yemek videolarıyla sevilen ve çok sayıda bir takipçi sayısına ulaşan Duymaz'ın sevenleri sık sık sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.

2 kardeşiyle birlikte depreme yakalandı

Depremin birinci yılında yitirilen isimler yeniden hatırlanıyor.

Afete Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan halasının evinde yakalanan Taha Duymaz ve 2 kardeşi, Güveççi Mahallesi’nde defnedildi.

Acılı anne her gün mezarlığa gidiyor

Genç yaşta hayatını kaybeden Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, çocuklarının defnedldiği günden bu yana her gün mezarlığa gidiyor.

Evlatlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, çocuklarının fotoğrafları ile teselli bulmaya çalışıyor.

"Daha bugün ölmüşler gibi"

Depremden bir gün önce çocukları ile zaman geçirdiğini ifade eden Meryem Duymaz, “Çok zor, Allah kimsenin başına göstermesin. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah mekânı cennet olur. Çok üzgünüm, hiç unutmuyorum. Daha bugün ölmüşler gibi. Depremin üstünden bir yıl geçti ama benim için dün gibi. Her gün buraya gelip gidiyorum. Buraya gelince üzülüyorum ama rahatlıyorum biraz. Melek, Taha, Umut, halası ve kocası 5 kişi öldü.” ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)