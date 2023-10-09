'Taha Hüseyin Karagöz Yayında' programında gündem İsrail-Gazze: İsrail'in meşru hedefleri kadınlar ve çocuklar Orta Doğu'da başlayan gerilimin ardından çatışmaların hız kesmeden devam ettiği İsrail-Gazze olayı 'Taha Hüseyin Karagöz Yayında' programında ele alındı. Konuk gazeteci Mustafa Alassar, "Şehitlerimizin neredeyse yarısı çocuk ve kadın. Bu İsrail'in meşru hedefleridir" dedi.

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ensonhaber.com

Dünyanın gözü İsrail-Gazze hattında yaşananlarda...

7 Ekim günü başlayan olaylar, tüm şiddetiyle devam ediyor.

Hamas'ın askeri kanadı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıkladı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başladı. Çok sayıda can kaybının olduğu olayda, gerilim giderek yükseliyor.

Ensonhaber yayınında gündem İsrail-Gazze

Gözler bölgede yaşanan gelişmelere çevrilirken, Ensonhaber de YouTube kanalında konuyu işledi.

Hafta içi her gün saat 12.00'de izleyicilerle buluşan 'Taha Hüseyin Karagöz Yayın' programında, savaş ele alındı.

Yayına katılan konuklar, konuya ilişkin düşüncelerini aktardı.

İşte konukların İsrail-Gazze olayıyla ilgili açıklamaları...

Gazzeli Gazeteci Mustafa Alassar

Bildiğiniz gibi hiçbir yer güvende değil. Ailem ve arkadaşlarım iyi değil. Aileme sabah saatlerinden bu yana ulaşamadım. Çünkü artık elektrik yok. 8 ile 12 saat arasında kesiliyor. Ulaşmak çok zor. Şehitlerimizden neredeyse yarısı çocuk. İsrail’in meşru hedefleri böyle. Şehitlerimizin yarısı kadın ve çocuktur rakamlar konuşuyor.



İsrail, askerleri bulamadığı için sivillerimizden intikam almaya çalışıyor. Rakamlar zaten açıklıyor. İsrail askerlere ulaşamadığı için her savaştaki gibi sivillerden intikam almaya çalışıyor.

Genel Kurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin

Durup dururken hamas saldırdı gibi bir şey çıkıyor. Böyle bir şey yok. İki toplum bir arada yaşamak istemiyor kendi devlerinde yaşamak istiyor.



Acaba hamas nereye kadar planladı bu işi. Stratejik bir amacı mı var, taktik mi? Yenilmez İsrail MİT’ini ortadan kaldırmayı mı hedefledi? Bunları göreceğiz.



Hamas'ın yaptığı açık ve net olarak bir baskın. İsrail istihbaratı gafil avlandı. Kurgu falan yok. Hamas çok iyi bir plan yapmış.

Yenişafak Yabancı Yayınlar Genel Yayın Yönetmeni Fatih Er