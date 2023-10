Taha Hüseyin Karagöz’ün konukları TSK operasyonlarının dünyadaki etkisini değerlendirdi

ensonhaber.com

Ensonhaber YouTube kanalında Taha Hüseyin Karagöz, her gün yeni konuklarıyla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Hafta içi her gün saat 12.00'de YouTube'da canlı yayında izleyicilerin karşısına çıkan Karagöz'ün yayın konukları Gazeteci Faruk Önalan, Gazeteci Çetiner Çetin ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi DOÇ. DR. Furkan Kaya oldu.

Yayında Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları ve gündem değerlendirildi.

Yayına ortak katılan konuklar Türkiye’nin operasyonlarının dünya etkisini ele aldı.

"Türkiye 40 yıldır mücadele ettiği terörü bitirme noktasında"

Akademisyen Furkan Kaya konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"SİHA'larımız orayı yıllardır arıyor"

Gazeteci Faruk Önalan konuya ilişkin şunları değerlendirdi:

Dün sabahtan itibaren bir yoğunluk olduğu söz konusuydu. Çok müthiş bir hareketlilik vardı. Hakan Fidan’ın açıklamalarının ardından Kamışlı, Haseki alanlarında petrol ve doğalgaz noktalarına operasyonlar yapıldı. Oraya direkt operasyon yapılmaz.



SİHA'larımız orayı yıllardır arıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Meclis açılışında mesajı verdi. Her an gelebilir diye.



Biz sahayı takip ediyoruz diyerek kimin ne demek istediğini biliyoruz demek. Şu an toplantı üstüne toplantı yapıldığı bilgisi geliyor. Türkiye’nin bu kapsamda operasyonları sürecek.