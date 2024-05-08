Taha Hüseyin Karagöz’ün Özgür Özel ziyareti ortalığı karıştırdı Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi Fatih Altaylı'yı rahatsız etti.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin siyasi gündemi, parti liderlerinin görüşmeleriyle birlikte hareketlilik kazandı..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmelerle başlayan yumuşama dönemi sürüyor..

Özel, liderler dışında birçok isimle özellikle gazetecilerle de bir araya geliyor.

Ancak Gazeteci Hüseyin Taha Karagöz ile yaptığı görüşme ortalığı karıştırdı..

Karagöz ile Özel'in TBMM'deki görüşmesi, bazılarını rahatsız etti.

Altaylı'dan tepki

Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Altaylı, CHP'nin içinde hain olduğunu iddia etti.

"Özgür Özel'in Hüseyin Taha Karagöz'ü tanıdığını zannetmiyorum"

Sert eleştirilerde bulunan Altaylı, şunları söyledi:

Özgür Özel'in de elinde çok güzel bir imkan var. Hain kim? bulma imkanı..



Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmeniz lazım’ diyen kimse, CHP içindeki hain o'dur. Bu normal bir şey değil.



CHP Genel Başkanı bunca gazeteci varken, kalkıp da bu kişiyle görüştüyse

ben Özgür Özel'in bu kişiyi tanıdığını zannetmiyorum. Adından ve varlığından haberdar olduğunu sanmıyorum, bilinmez çünkü. Bilmeye gerek yoktur, ben bile çok bilmem bu kişileri.

Hüseyin Taha Karagöz'den videolu yanıt

Altaylı'nın bu iddialarına, Hüseyin Taha Karagöz'den yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından Özgür Özel'i tvNet'teki programında konuk ettiği anları paylaşan Karagöz "Allah akıl fikir versin" dedi.

Karagöz'ün paylaştığı videoda Özgür Özel, şu ifadeleri kullanıyor: