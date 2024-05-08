Türkiye'nin siyasi gündemi, parti liderlerinin görüşmeleriyle birlikte hareketlilik kazandı..
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmelerle başlayan yumuşama dönemi sürüyor..
Özel, liderler dışında birçok isimle özellikle gazetecilerle de bir araya geliyor.
Ancak Gazeteci Hüseyin Taha Karagöz ile yaptığı görüşme ortalığı karıştırdı..
Karagöz ile Özel'in TBMM'deki görüşmesi, bazılarını rahatsız etti.
Altaylı'dan tepki
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Altaylı, CHP'nin içinde hain olduğunu iddia etti.
"Özgür Özel'in Hüseyin Taha Karagöz'ü tanıdığını zannetmiyorum"
Sert eleştirilerde bulunan Altaylı, şunları söyledi:
Özgür Özel'in de elinde çok güzel bir imkan var. Hain kim? bulma imkanı..
Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmeniz lazım’ diyen kimse, CHP içindeki hain o'dur. Bu normal bir şey değil.
CHP Genel Başkanı bunca gazeteci varken, kalkıp da bu kişiyle görüştüyse
ben Özgür Özel'in bu kişiyi tanıdığını zannetmiyorum. Adından ve varlığından haberdar olduğunu sanmıyorum, bilinmez çünkü. Bilmeye gerek yoktur, ben bile çok bilmem bu kişileri.
Hüseyin Taha Karagöz'den videolu yanıt
Altaylı'nın bu iddialarına, Hüseyin Taha Karagöz'den yanıt geldi.
Sosyal medya hesabından Özgür Özel'i tvNet'teki programında konuk ettiği anları paylaşan Karagöz "Allah akıl fikir versin" dedi.
Karagöz'ün paylaştığı videoda Özgür Özel, şu ifadeleri kullanıyor:
Benim tvNet'e ihtiyacım var. Bunu burada anlatmam lazım. Benim orada söylediğim sizin seçmeninizin, sizin izleyicinizin kulağına ulaşmıyorsa birbirimize büyük haksızlık yapıyoruz. İyi ki varsınız, bu daveti bu açıdan bir fırsat olarak görüyorum
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış