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    Tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı

    Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl sevkiyat anlaşması kapsamında Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan Sierre Leone bayraklı 'Razoni' adlı gemi, Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
    • 04.08.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 12:38
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    Tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında, 1 Ağustos’ta Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gitmek için yola çıkan Sierre Leone bayraklı, 27 bin ton mısır yüklü 'Razoni' isimli gemi, Çanakkale'ye ulaştı.

    Boğaz'ın en dar noktasından geçti

    Saat 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 186 metre uzunluğundaki gemi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Boğaz'ın en dar noktası olan Nara Burnu önlerinden geçti.

    Ege Denizi'ne açılması bekleniyor

    DHA'nın aktardığına göre ortalama 26 knot hızla ilerleyen geminin 61 kilometrelik Boğaz geçişini 1,5 saatte tamamlayarak, Ege Denizi'ne açılması bekleniyor.

    Tahıl gemisi Çanakkale Boğazı na ulaştı #1

    Tahıl gemisi Çanakkale Boğazı na ulaştı #2

    Tahıl gemisi Çanakkale Boğazı na ulaştı #3


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