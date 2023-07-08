Tahıl Koridoru Anlaşması'nda bininci gemi İstanbul’da Türkiye’nin öncülüğünde başlatılan Tahıl Koridoru Antlaşması devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna limanlarından kalkan 1000. gemi olan “Lady Marel” İstanbul’a ulaştı.

İHA

Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle dünyada gıda krizine gidilmemesi için Türkiye’nin girişimleri ile başlatılan “Tahıl Koridoru” Antlaşması devam ediyor.

Antlaşma kapsamında Ukrayna limanlarından kalkan gemilerin sayısı 1000 geçti.

Ukrayna limanlarından kalkan ve İstanbul’a ulaşan 1000. Gemi panama bandıralı “Lady Marel” isimli gemi oldu.

1000. gemi İstanbul'a geldi

Gemi İstanbul Kilyos açıklarında havadan görüntülendi. Geminin içerisinin tamimiyle dolu olduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Fransa’ya doğru yola çıkan geminin içerisinde 22 bin ton ayçiçeği bulunuyor.

Tahıl Koridoru Antlaşması 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalandı. Anlaşma İstanbul’da BM ile koordineli olarak kurulan müşterek koordinasyon merkezinden takip edildi.

İlk gemi 1 Ağustos 2022'de yola çıktı

İlk gemi 1 Ağustos 2022 tarihinde yola çıkan “Razoni” isimli gemi oldu. Gemi İstanbul’a yaklaştığında ilk kurulan heyet tarafından incelendi.

Antlaşmanın yapıldığı ilk günden bugüne kadar yaklaşık 33 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleşti. Tahıl koridorunda en fazla ürün taşınan ülkeler Çin, İspanya, Türkiye ve Hollanda oldu.

En son 2 ay uzatılan antlaşmanın yeniden uzatılması bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ile dün İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde görüştü. Görüşmede antlaşmanın uzatılması konuları da gündem maddeleri arasındaydı.