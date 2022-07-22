Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı.

Dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, gıda krizine sebep oldu.

Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği sayesinde dünyanın karşı karşıya kaldığı gıda krizi çözüldü.

Türkiye'nin çabalarıyla iki ülke masaya oturdu ve tahıl koridorunun açılması için anlaşıldı.

Türkiye'nin çabaları sonuç verdi: İmzalar atıldı

Sözlü anlaşmanın ardından merakla beklenen tahıl koridoru anlaşmasında bugün tarihi imzalar atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen törende Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belgeyi imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşma yaptığı törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ve ilgili ülkelerin temsilcileri katıldı.

Tahıl koridoru için imzalar atıldı

Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konuşmasında Türkiye'nin çabaları için teşekkürlerini sundu.

"Gıda enflasyonunun kontrolüne yardımcı oluyoruz"

Törende konuşan Erdoğan, "Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan, Orta Doğu'ya milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin sonlanmasına katkı sağlayacağız. Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecek"

Erdoğan ayrıca, "Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir." şeklinde konuştu.