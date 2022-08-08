Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat yapıldı

Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat yapıldı

Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat kapsamında, bir haftada 305 bin 458 ton tahıl, 10 ticari gemiyle emniyetli şekilde Ukrayna limanlarından sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” imzalandı.

Belge çerçevesinde, Ukrayna'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına ihracı için geliştirilen planı yürütecek ve gözlemleyecek Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin (MKM) açılışı 27 Temmuz'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldı.

Akar, üç ülke ve BM arasında imzalanan anlaşma konusunda muhataplarıyla da yoğun görüşme trafiği yürüttü.

İstanbul Boğazı girişinde demirliyor

Anlaşma kapsamında Ukrayna'da tahıl yüküyle hareket eden gemiler, İstanbul Boğazı girişinde kendilerine tahsis edilen alana demirliyor ve Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutuluyor.

Denetimin ardından gemiler, varış limanlarına doğru yola çıkıyor.

İlk gemi 1 Ağustos'ta Ukrayna'dan hareket etti

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, şu ana kadar yapılan sevkiyat kapsamında toplam 170 bin 458 ton mısır taşıyan 4 geminin Türkiye limanlarına ulaşması planlanırken, 5 Ağustos'ta yola çıkan bu gemilerden ilki "Polarnet", Kocaeli Derince'ye bugün ulaştı.

Gemide 12 bin ton mısır bulunuyor.

Bir haftalık sevkiyat kapsamındaki diğer 6 geminin varış noktaları İtalya, Çin, İrlanda, İngiltere, Lübnan olarak belirlendi.

Odessa Liman'ından ayrılan ilk gemi

Lübnan'a gitmek üzere 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi, tahıl koridoru anlaşmasına göre 1 Ağustos'ta Ukrayna'nın Odessa Liman'ından ayrılan ilk gemi oldu.

Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi Odessa Limanı'ndan, İngiltere'ye gitmek üzere 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı "Rojen" isimli gemi Çornomorsk Limanı'ndan 5 Ağustos'ta yola çıktı.

İlk boş gemi 7 Ağustos'ta Ukrayna'daki limana ulaştı

Öte yandan 5 Ağustos'ta Bandırma Limanı'ndan ayrılan Barbados bandralı "Fulmar S" isimli boş gemi, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'na 7 Ağustos'ta ulaştı.

"Fulmar S" yük almak için Ukrayna limanlarına gelen ilk gemi oldu.

6 bin ton ayçiçeği yağı taşıdı

Liberya bandralı boş "Osprey S" gemisi de dün İstanbul'daki denetimlerin ardından tahıl almak üzere Çornomorsk Limanı'na hareket etti.

Tahıl sevkiyatı kapsamında 7 Ağustos'ta 6 bin ton ayçiçeği yağı taşıyan "Mustafa Necati" adlı gemi İtalya'ya gitmek üzere, 45 bin ton ayçiçeği küspesi taşıyan "Star Helena" isimli gemi Çin'e gitmek üzere, 66 bin ton mısır taşıyan "Glory" isimli gemi ise İstanbul'a gitmek üzere Çornomorsk Limanı'ndan hareket etti.

11 bin ton soya, 48 bin 458 ton mısır

Aynı gün, 44 bin ton mısır taşıyan ve İskenderun'a giden "Riva Wind" isimli gemi de Odesa Limanı'ndan yola çıktı.

İtalya’ya gidecek 11 bin ton soya taşıyan "Sacura" isimli gemi Yuzni Limanı'ndan, İskenderun'a gidecek 48 bin 458 ton mısır taşıyan "Arizona" isimli gemi de Çornomorsk Limanı'ndan bugün ayrıldı.

305 bin 458 ton tahıl, 10 ticari gemiyle sevk edildi

Küresel çaptaki gıda krizinin çözümüne ilişkin Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat kapsamında, bugüne kadar 305 bin 458 ton tahıl, 10 ticari gemiyle Ukrayna limanlarından emniyetli şekilde sevk edilmiş oldu.