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- Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni ne zaman ve nerede yapılacak?
Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni ne zaman ve nerede yapılacak?
Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesi konusunda Türkiye'nin yoğun çabaları sonuç verdi.Tahıl sevkiyatı konusunda yapılacak anlaşma imzalanıyor.Peki imza töreni ne zaman yapılacak?
- 22.07.2022 - 10:42
Rusya - Ukrayna arasında devam eden savaştan dolayı gıda krizi yaşanmaya başlamıştı.Yaşanan tahıl krizi sebebiyle Ukrayna tahılının ihracı yapılamıyordu.
Türkiye'nin öncülüğünde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için yapılacak anlaşmada sona gelindi.
Rusya ile Ukrayna, tahıl sevkiyatı konusunda Türkiye'nin yoğun çabaları sonucunda anlaşmaya vardı.
Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla bugün saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacak.