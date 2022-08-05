Mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı gemiler, Ukrayna'dan hareket etti. Tahıl sevkiyatına tanıklık eden Ukraynalıların sabah sporu da gözlerden kaçmadı.

Ukrayna'da bir taraftan savaş sürüyor, diğer taraftan tahıl yüklü gemiler yola çıkıyor.

Mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı gemiler, ülkeden hareket etti.

Gemi geçişi sırasında sabah sporu

Tahıl gemilerinin geçişi, AA tarafından görüntülendi.

Bu sırada sabah sporuna çıkan Ukraynalılar da dikkat çekti.

Kayda aldılar

Hem güneşlenen hem de spor yapan Ukraynalılar, gemi geçişini de kayda aldı.

Bu anlar "Hayat bir şekilde devam ediyor" dedirttirdi.

Tahıl yüklü gemiler Ukrayna'dan ayrılıyor VİDEO

İstanbul’da denetlenecek

Öte yandan Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti.

Gemi İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek.

İkinci gemi İngiltere’ye gidiyor

13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti.

Malta bayraklı Rojen isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından takip ediliyor.

Karasu gemisi de yolda

Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen Polarnet isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti.

12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.

Birinin denetimi yapılıyor

Bu arada Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan tahıl almaya gitmek üzere İstanbul'un kuzeyindeki demir yerinde bulunan Barbados bandıralı Fulmar S isimli boş geminin de Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetimine başlandı.