Tahir Elçi davasında karar: Polislere beraat verildi Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin ölümüne dair açılan davanın 11'inci duruşmasında mahkeme, sanık 3 polise beraat verdi.

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Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te teröristler ile güvenlik güçleri arasında tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde çıkan çatışmada, hayatını kaybetti.

Tahir Elçi’nin ölümüne dair açılan davanın 11'inci duruşması, Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır'ın "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olayın meydana geldiği gün görevli polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle yargılandığı davada savcı, tutuksuz sanıklar S.T., F.T. ve M.S. için beraat talep etmişti.

Karar açıklandı

10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada karar açıklandı.

Savcının mütalaasında beraat istediği sanık polisler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

3 polis memurunun beraatine karar verildi

Mahkeme heyeti, davada tutuksuz yargılanan 3 polis memurunun beraatine karar verdi.

Avukatlar, mahkemenin tutumunu protesto ederek alkışlarla salondan ayrıldı.

Ne olmuştu?

28 Kasım 2015'te iki terörist, kendilerini durduran iki polisi şehit edip, Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptığı sokağa kaçmıştı.

Burada çıkan çatışmada ensesinden vurulan Elçi, hayatını kaybetmişti.