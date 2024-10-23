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Tahliye edilen TUSAŞ çalışanından terör saldırısına tepki

Tahliye edilen TUSAŞ çalışanından terör saldırısına tepki Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.