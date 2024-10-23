İHA
Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), hain teröristlerin hedefi oldu.
Teröristler, Kahramankazan Ankara yerleşkesine saldırı düzenledi.
5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin ise yaralandığı saldırı sonrası TUSAŞ çalışanları, güvenli şekilde tahliye edildi..
Tahliye edilen çalışanlar arasındaki bir kişinin teröre tepkisi ise kameraya yansıdı.
"HAİNLERE İNAT DAHA FAZLA ÜRETECEĞİZ"
Tahliye edilen TUŞAS çalışanı "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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