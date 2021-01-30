Tahran’da siren sesleri ortalığı karıştırdı

Tahran'da dün gece yaklaşık 15 dakika boyunca çalan siren sesleri paniğe neden oldu. THY'nin İstanbul-Tahran seferini gerçekleştiren uçak da rotasını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye çevirdi.

İran’ın başkenti Tahran’da, dün gece İran-Irak Savaşı’ndan buyana duyulmayan siren sesleri duyuldu.

Siren sesleri ortalığı karıştırdı. İddialar da peşi sıra geldi

Siren sesleri sırasında o anlarda Tahran semalarında olan, Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı da kentteki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı.

Havada daireler çizdi. Uçak daha sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yöneldi.

İranlı yetkililer daha sonra, olayın sebebinin teknik bir arıza olduğunu ifade etti.

İDDİALAR ART ARDA GELDİ

İki olayın art arda yaşanması beraberinde iddiaları getirdi.

Sosyal medyada hava saldırısı ihtimalinden, uçağı düşme tehlikesi geçirdiğine kadar çok sayıda bilgi kirliliği oluştu.

İran'da tedirgin eden siren sesleri İZLE

UKRAYNA UÇAĞI AKILLARA GELDİ

Geçtiğimiz yıl İran, Ukrayna yolcu uçağını seyir füzesi olarak algılayıp düşürmüştü. İran yanlışlıkla vurduğu uçak için özür diledi.

İRAN YALANLADI

İddiaları İranlı yetkililer yalanladı.

Tahran Valiliği uçağın hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadığı duyurdu.

Siren seslerininse yapılan bir test sırasındaki sistem hatası nedeniyle duyulduğu açıklandı. Herhangi bir güvenlik sorununun bulunmadığı belirtildi.

UÇAK TAHRAN'A DÖNECEK

Türk Havayolları'na ait İstanbul-Tahran seferini yapan uçak da, güvenli bir şekilde Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na indi.

Uçak yakıt aldıktan sonra tekrar Tahran'a dönecek.



