Tahran'da üçlü zirve

İran'ın başkenti Tahran'da Türkiye, İran ve Rusya'nın katılımlarıyla, Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı başladı.

Dünyanın gözünün bu zirvede olduğu Astana Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı, İran'ın başkenti Tahran'da toplandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenen, Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı başladı.

Görüşmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi katılıyor.

Liderler zirve öncesi ikili görüşmelerle bir araya geldiler.

Ana gündem Suriye

Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye ve tahıl krizi olacak.

Suriye'deki son durum, yeni anayasa çalışmaları, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar o zirvede ele alınacak.

Tahıl krizinin çözümüne ilişkin detaylar görüşülecek

Bir diğer önemli konu ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ortaya çıkan tahıl krizi.

İki ülke son olarak Türkiye'nin çabalarıyla masadan anlaşarak kalktı.

Açılacak tahıl koridoruyla ilgili detaylar da bu görüşmede belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zirve'de konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Hedeflerimize el birliğiyle ulaşacağız"

"Suriye krizi kaynaklı meydan okumalar görüşmeleri gerekli kılıyor. Astana Platformu somut adımlar atabilen yegane girişimdir. Rusya ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır.PKK, PYD, YPG terörü hepimizin ortak meselesidir. Bu hedeflere el birliğiyle ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

"Terörü Suriye'den söküp atacağız"

Suriye'nin toprak bütünlüğündeki en büyük engel terördür. Fırat'ın doğusunda terör eylemleri devam ediyor. Suriye'ye yapılacak en büyük iyilik, bölücü terör örgütünün uzantılarının topraklardan atılmasıdır. Önümüzdeki dönemlerde de eli kanlı terör örgütlerine yönelik mücadelemizi sürdüreceğiz.

"Bugünkü alacağımız kararların geçiş sürecine yardımcı olmasını temenni ediyorum"

Bugünkü alacağımız kararların Suriye'deki siyasi geçiş sürecine yardımcı olmasını özellikle temenni ediyorum. PKK, PYD, YPG Fırat'ın doğusunda ve batısında eylemlerine devam ediyor.



"Suriyeli sığınmacıların güvenli dönüşleri hedefimizdir"

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de Astana Süreci'nin önemli gündem maddelerinden biridir."

"Beklentimiz çabalarımıza destek verilmesidir"

Astana ortaklarından beklentilerimiz Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarımıza destek vermeleridir."

"500 binden fazla Suriyeli, terörden temizlediğimiz noktalara geri döndü"







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