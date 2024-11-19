Tahran'dan çarpıcı iddia! İran gizlice yeni liderini seçti!

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İsrail basının İran Dini Lideri Ali Hamaney'in komada olduğu ve yakın bir süre içinde İran'ın Hamaney'in ölümünü ilan edeceği iddialarıyla çalkalanırken İran basınından da çarpıcı bir iddia öne sürüldü.

İRAN YENİ LİDERİNİ SEÇTİ İDDİASI

İran International'ın haberine göre Tahran yönetimi, İran'ın 85 yaşındaki dini lideri Ali Hamaney'in ikinci oğlu olan Mücteba Hamaney'i sessizce ülkenin Hamaney'den sonraki lideri olarak seçti.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney

'HAMANEY CİDDİ BİR HASTALIKTAN MUZDARİP'

Rejim muhalifleriyle bağlantılı yayın organı İran International'ın, "Tahran rejimine yakın kaynaklar, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ikinci oğlunu yerine seçtiğini ve ölümünden önce makamından çekilebileceğini iddia ediyor" ifadeleriyle yayımladığı haberde, Hamaney'in "ciddi bir hastalıktan muzdarip olduğu" ve ölmeden önce görevi oğluna teslim edebileceğini öne sürdü.

Haberde, Mücteba Hamaney'in babası tarafından son 2 yıldır İran'ı yönetmek üzere yetiştirildiğini ve İran rejimiyle ilgili karar alma süreçlerinde daha aktif ve merkezi bir rol üstlendiğini vurgulandı.