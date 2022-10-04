TAI nedir, TAI ne anlama geliyor? TAI’nin açılımı ne?

TAI nedir, TAI ne anlama geliyor? TAI’nin açılımı ne?

TAI ne demek,TAI ne anlama geliyor ve TAI neyin kısaltması soruları internette sıklıkla aranmaya başladı.İşte TAI hakkında merak edilenler..

Son günlerde ismi sık sık sosyal medyada yer alan TAI ne anlama geliyor ve TAI neyin kısaltması gibi sorular sıklıkla sorulmaya başladı.

Yazı dilinde kullanımı daha kolay hale getirmek amacıyla bazı açıklamalar, kurum veya kuruluş isimlerinin kısaltılması mümkündür.TAI de bunlardan bir tanesidir.

TAI hakkında merak edilenler internette son günlerde oldukça fazla aratılmaya başladı.Peki TAI nedir? TAI neyin kısaltmasıdır? İşte cevabı..

TAI nedir?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) (TAI - Turkish Aerospace Industries, Inc.), Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarında hizmet veren bir teknoloji merkezidir.

TAI Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesinde kurulan bir kuruluştur.Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.

TAI neyin kısaltması?

TAI kısaltma teriminin açılımı Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı şeklindedir.TAI, TUSAŞ olarak da bilinmektedir. TUSAŞ ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin kısaltmasıdır.