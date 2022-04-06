- Haberler
- Gündem Haberleri
- Taksi dolmuş ne kadar, kaç TL oldu 2022? Şişli Kadıköy Bostancı Ataşehir dolmuş ücreti
Taksi dolmuş ne kadar, kaç TL oldu 2022? Şişli Kadıköy Bostancı Ataşehir dolmuş ücreti
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 11:54
- Güncelleme : 06.04.2022 - 11:56
İstanbullular için ulaşım masrafları bugünden itibaren artıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebinin kabul edilmesiyle birlikte toplu ulaşımda yüzde 40 oranında artış oldu.
Bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının akabinde yeni tarifeler belli oldu.
Metro, metrobüs, minibüs, taksi, dolmuş ücretlerinin artmasıyla yeni rakamlar da merak konusu oldu.
Tam ve öğrenci ücretleri zamlanırken, abonman fiyatları da yükseldi.
Peki Kadıköy Bostancı taksi dolmuş fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte dolmuş ücretleri 2022...
DOLMUŞ ÜCRETLERİ 2022
D35 hattı istikametinde biniş yeri Kadıköy iniş yeri Bostancı olan taksi dolmuşların fiyatı, 7,25 TL'den 10 TL'ye yükseldi.
Bostancı Şişli arası 13,25 TL olan dolmuş ücreti ise yüzde 40 zamla birlikte 18,55 TL oldu.
-
Bostancı Pendik : 16,10 TL
-
S.çeşme metrobüs Bostancı: 9,80 TL
-
Kadıköy Taksim: 18,55 TL
-
Kadıköy Nişantaşı: 18,55 TL
-
Kadıköy Şişli: 18,55 TL
-
Bostancı Şişli: 18,55 TL
-
Bostancı Taksim: 22,40 TL
-
Moda Kadıköy: 7,70 TL
-
Ataşehir Taksim: 21 TL
-
Kadıköy-acıbadem Taksim: 16,10 TL
-
Ataşehir Uzunçayır: 9,80 TL
-
Ataşehir Kadıköy: 12,60
-
Ataşehir Bostancı: 10,50 TL
-
Ataşehir Suadiye: 11,20 TL
-
Kartal metro Şehir üni. Dragos: 8 TL
YENİ ULAŞIM ÜCRETLERİ 2022
Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.
Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıktı.
Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.