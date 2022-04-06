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Taksi dolmuş ne kadar, kaç TL oldu 2022? Şişli Kadıköy Bostancı Ataşehir dolmuş ücreti

Taksi dolmuş ne kadar, kaç TL oldu 2022? Şişli Kadıköy Bostancı Ataşehir dolmuş ücreti

İstanbul'a ulaşıma gelen yüzde 40 oranındaki zammın ardından D35 hattı Kadıköy Bostancı taksi dolmuş ücretleri de değişti. Peki taksi dolmuş ne kadar, kaç TL oldu? İşte Şişli Kadıköy dolmuş ücreti..