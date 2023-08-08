Taksi ücretlerine gelen zam plakalara da yansıdı İstanbul'da taksi ücretlerine gelen yüzde 75'lik zammın ardından taksi plakalarının yeni fiyatı merak konusu oldu. Konuya ilişkin sektör kaynaklarıyla görüşen Ensonhaber, güncel fiyatın 8 milyon 500 bin civarlarında olacağını belirtti.

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Ensonhaber.com Özel Haberi

Her dönemin yatırım araçlarından biri olarak görülen taksi plakaları...

Koronavirüs pandemisiyle birlikte taksilere olan rağbet iyice artınca taksi plakaları da aynı oranda değerlenmeye başladı.

Salgın döneminde artan plaka fiyatları son 3 yıllık dönemde belirli periyotlarla yükselmeye devam etti.

Plaka sahiplerini sevindiren bu gelişme kiralayanları ise düşündürmeye başladı.

Taksi ücretlerine zam geldi

Yaşanan bu durumun ardından bugün UKOME zam talebiyle toplandı.

Toplu ulaşımda zamlar peş peşe gelirken taksi ücretlerinde de artış yaşandı.

Buna göre taksi bindi indi ücreti 40 TL'den 70 TL'ye çıktı. Taksimetre açılış ücreti de 19,17 oldu.

Yapılan zammı beğenmeyen taksiciler ise toplantı salonunu terk etti.

Taksi ücretlerine gelen zammın ardından gözler bir kez daha taksi plakalarına çevrildi.

Ensonhaber araştırdı: Yüzde 40'lık zam iddiası plaka fiyatlarını artırdı

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda yüzde 40'lık zam iddiasıyla taksi plakalarının fiyatı da arttı.

Ensonhaber de taksi ücretlerine gelen zammın ardından konuyu araştırdı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre yüzde 40'lık zam iddiasından önce güncel taksi plaka fiyatının 6 milyon 800 bin lira olduğu öğrenildi.

Yüzde 40'lık zam iddiasıyla birlikte plaka fiyatlarının 7 milyon 300 bin civarlarında seyretmeye başladığını söyleyen sektör kaynakları, bugün yapılan düzenlemeyle yeni fiyat artışını işaret etti.

Yüzde 75'lik zam fiyatları iyice fırlattı

Buna göre taksi ücretlerine gelen yüzde 75'lik zamla birlikte taksi plakalarının yeni fiyatının 8 milyonun üzerine çıkacağı belirtildi.

Ortalama fiyat olarak taksi plakalarının yeni ücretinin 8 milyon 500 bin civarlarında seyretmesi öngörülürken, sektör kaynakları şu an alıcıların olmasına rağmen satışın yeni fiyat belirlenene kadar durduğunu söyledi.