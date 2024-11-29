Taksi ve dolmuşlarda yeni dönem! Zorunlu hale getirildi

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29 Kasım 2024 Tarihli ve 32737 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

TAKSİ VE DOLMUŞLARA ZORUNLU

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi.

1 MART 2025 TARİHİNE KADAR...

Bu ekipmanların montajı ve düzenli kontrolleri yapılacak. Yeni düzenleme 1 Mart 2025 tarihine kadar uygulanacak.