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- Taksi ve minibüsçü esnafı yarından itibaren aşılanacak
Taksi ve minibüsçü esnafı yarından itibaren aşılanacak
- AA
- 11.06.2021 - 11:06
- Güncelleme : 11.06.2021 - 11:21
Dünyadaki aşı sıralamasında Türkiye, ilk 10 ülke arasında yer alıyor.
Bugüne kadar 32 milyondan fazla aşı yapıldığı Türkiye'de aşılama programına bir grup daha eklendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden taksici ve minibüsçülerin de yarından itibaren aşı olabileceklerini duyurdu.
YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR
Bakan Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." dedi.
Geçtiğimiz günlerde sanat camiasına yönelik aşılama programı başlatılmış, bunlara tiyatrocular sonrasında da kafe ve restoran çalışanları eklenmişti.
HAFTA BAŞINDA 4.2 MİLYON DOZ BIONTECH AŞISI GELİYOR
Öte yandan haziran ayı sonuna kadar Türkiye'ye 30 milyon doz BioNTech aşısı gelecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta başında 4.2 milyon doz BioNTech aşısının daha Türkiye'ye ulaşacağını belirtti.