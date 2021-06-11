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Taksi ve minibüsçü esnafı yarından itibaren aşılanacak

Taksi ve minibüsçü esnafı yarından itibaren aşılanacak

Fahrettin Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler" dedi.