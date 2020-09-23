Taksici ve servisçilerden İBB'ye protesto

Taksiciler ile servisçiler, değişen ulaşım ücretlerini ve İBB'nin taksi plakası kararını protesto etmek için eylem düzenledi.

Taksicilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yaşadığı plaka ve taksi ücret tartışması bitmiyor.

Bu konuda sık sık protestolar düzenlenleyen taksici ve servisçiler, bugün de İstanbul'un çeşitli noktalarından yola çıkarak Saraçhane'de trafiği kilitledi.

6 BİN TAKSİ PLAKASI PROTESTOSU

En son İBB tarafından teklif edilen 6 bin taksi plakasına ilişkin ve değişen ulaşım ücretlerini protesto amacıyla taksici ve servisçiler Vatan Caddesi'nde buluştuktan sonra konvoy halinde İBB binası önünde gelerek Saraçhane'de bulunan belediye binası önünde eylem yaptı.

Taksiciler, değişen ulaşım ücretlerine ilişkin İBB önünde eylem yaptı İZLE



















































